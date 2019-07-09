В Марий Эл ветер вырывал деревья с корнем и закидывал их на крышу домов, а также валил на автомобили

СЕГОДНЯ 16:44 2019-07-09T16:44:59+03:00

Основной удар стихии на себя приняли жители города Волжск [фото, видео]

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В Марий Эл над Волжском пронесся сильный ветер и ливень. Порывы во время ненастья достигали 20 метров в секунду.

Фото: соцсети

Так, например, во дворе жилого дома на улице Дружбы вырванные с корнем и сломанные деревья упали на автомобили.

Фото: соцсети

А оторванную ветром крону одного из тополей закинуло на крышу пятиэтажки.

Фото: соцсети

Кроме того, ливень с сильным ветром в Волжске едва не стал причиной аварии. Так, в микрорайоне "Маяк" перед лесовозом упали деревья. Порванные провода теперь лежат на дороге.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/719263" frameborder="0"></iframe> Ливень с сильным ветром в Волжске едва не стал причиной аварии.соцсети

Сильный ливень вмиг превратил город в Венецию. Горожане, пережившие разгул стихии, делятся видео в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/719264" frameborder="0"></iframe> На Волжск обрушился сильный ливень с ветром.соцсети

Тем временем ненастье накрыло и соседнюю Казань. Еще утром здесь прошел сильный дождь с градом, но погоде этого, видимо, показалось мало - в столицу Татарстана вслед за Волжском пришел ливень и сильный ветер.

Отметим, что под властью дождя и грозы Татарстан будет оставаться минимум до 13 июля

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ИСТОЧНИК KP.RU