2019-07-09T16:44:59+03:00
Общество

В Марий Эл ветер вырывал деревья с корнем и закидывал их на крышу домов, а также валил на автомобили

Основной удар стихии на себя приняли жители города Волжск [фото, видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Марий Эл над Волжском пронесся сильный ветер и ливень. Порывы во время ненастья достигали 20 метров в секунду.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Так, например, во дворе жилого дома на улице Дружбы вырванные с корнем и сломанные деревья упали на автомобили.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

А оторванную ветром крону одного из тополей закинуло на крышу пятиэтажки.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Кроме того, ливень с сильным ветром в Волжске едва не стал причиной аварии. Так, в микрорайоне "Маяк" перед лесовозом упали деревья. Порванные провода теперь лежат на дороге.

Ливень с сильным ветром в Волжске едва не стал причиной аварии.соцсети

Сильный ливень вмиг превратил город в Венецию. Горожане, пережившие разгул стихии, делятся видео в соцсетях.

На Волжск обрушился сильный ливень с ветром.соцсети

Тем временем ненастье накрыло и соседнюю Казань. Еще утром здесь прошел сильный дождь с градом, но погоде этого, видимо, показалось мало - в столицу Татарстана вслед за Волжском пришел ливень и сильный ветер.

Отметим, что под властью дождя и грозы Татарстан будет оставаться минимум до 13 июля

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «погода в Марий Эл»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фарид Мухаметшин: «Нужно донести до людей, что они главные контролеры нацпроектов»
В Чебоксарах дорогу на проспекте Яковлева отремонтируют за 687,6 миллиона рублей
В Казани сняли на видео, как водитель легковушки подрезал мотоциклиста
Татарстанец погиб, пытаясь подключить электричество стоя в ковше экскаватора
В Татарстане мост через реку Свиягу реконструируют за 4,7 миллиарда рублей
Под властью дождя и грозы Татарстан будет оставаться минимум до 13 июля
Счетная палата Татарстана: в финансовой отчетности кожвендиспансера республики выявлены искажения на 120 миллионов рублей
В Татарстане после аварии водитель покончил с собой
В Чувашии полицейского подозревают в пьяном ДТП с пострадавшим
«Ростелеком» запустил услугу дистанционного управления сим-картами в устройствах и датчиках М2М
10 июля в четырех районах Казани пройдет отключение света
Жену экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина хотят наказать за сокрытие акций Газпрома
Татарстану подарили скульптуру поэта Кул Гали
Появилось видео смертельной аварии с мотоциклом в Чебоксарах: новые подробности
В Казани сбежала обезьяна, которая бегала по улице и гонялась за голубями
«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень
Казань стала лидером по количеству зарегистрированных самозанятых в Татарстане
Под Казанью обманутые дольщики ЖК «Яшьлек» начали жить в палатках у своих недостроенных домов