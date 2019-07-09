В Марий Эл ветер вырывал деревья с корнем и закидывал их на крышу домов, а также валил на автомобили
В Марий Эл над Волжском пронесся сильный ветер и ливень. Порывы во время ненастья достигали 20 метров в секунду.
Фото: соцсети
Так, например, во дворе жилого дома на улице Дружбы вырванные с корнем и сломанные деревья упали на автомобили.
Фото: соцсети
А оторванную ветром крону одного из тополей закинуло на крышу пятиэтажки.
Фото: соцсети
Кроме того, ливень с сильным ветром в Волжске едва не стал причиной аварии. Так, в микрорайоне "Маяк" перед лесовозом упали деревья. Порванные провода теперь лежат на дороге.
Ливень с сильным ветром в Волжске едва не стал причиной аварии.соцсети
Сильный ливень вмиг превратил город в Венецию. Горожане, пережившие разгул стихии, делятся видео в соцсетях.
На Волжск обрушился сильный ливень с ветром.соцсети
Тем временем ненастье накрыло и соседнюю Казань. Еще утром здесь прошел сильный дождь с градом, но погоде этого, видимо, показалось мало - в столицу Татарстана вслед за Волжском пришел ливень и сильный ветер.
Отметим, что под властью дождя и грозы Татарстан будет оставаться минимум до 13 июля
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ИСТОЧНИК KP.RU
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