2019-07-09T16:26:25+03:00
Экономика

В Татарстане мост через реку Свиягу реконструируют за 4,7 миллиарда рублей

Кроме того, в июле 2019 года начнутся работу по строительству новой переправы
Алина ГАБДУЛИНА
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Полностью работы по проекту будут завершены в ноябре 2023 годаПолностью работы по проекту будут завершены в ноябре 2023 годаФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Стало известно, что мост через Свиягу в Татарстане ждет реконструкция. Кроме того, выше по течению реки построят новую переправу параллельно существующей. Работы обойдутся порядка 4,7 миллиарда рублей, сообщает «Мостотрест».

Новый мост станет частью проекта по реконструкции автомобильной дороги М-«Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Его строительство начнется уже в июле 2019 года.

Расстояние между пролетными строениями старого и нового мостов составит 5 метров. Полностью работы по проекту будут завершены в ноябре 2023 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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