2019-07-09T17:57:04+03:00
Общество

В Набережных Челнах мужчина через суд добивается признания друга-полярника Льва Бушуева умершим, чтобы не платить ему долг

Речь идет о 1,5 миллионах рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Набережных Челнах пенсионер через суд просит признать своего друга-полярника Льва Бушуева безвестно пропавшим, чтобы не выплачивать ему долг. Речь идет о сумме в 1,5 миллиона рублей.

Известно, что путешественник Лев Бушуев пропал когда в ноябре 2018 года отправился в Заполярье.

С тех пор приставы продолжают удерживать 50% от пенсии его должника. Последний же после известий о пропаже полярника написал судебному исполнителю заявление о приостановлении производства, но получил отказ. Суд тогда также не смог помочь пенсионеру.

- В качестве заинтересованных лиц, имеющих право обратиться в суд с заявлением об объявлении гражданина умершим, могут выступать граждане, для которых решение суда по такому заявлению является правовым основанием возникновения их собственных прав. Суд полагает, что заявитель не является лицом, заинтересованным в признании Б. безвестно отсутствующим, - сообщает пресс-служба городского суда.

Напомним, в конце мая жители Набережных Челнов отправились на Полярный Урал, чтобы найти останки Льва Бушуева и придать их земле. Предыдущие поиски путешественника закончились в декабре 2018.

ИСТОЧНИК KP.RU

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