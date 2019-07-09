В Чебоксарах в магазин со сладостями залезла метровая змея

СЕГОДНЯ 19:02 2019-07-09T19:02:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Чувашскую аварийно-спасательную службу во вторник, 9 июля, в 9.51 позвонили сотрудницы кондитерского магазина, расположенного на улице Калинина в Чебоксарах. Женщины рассказали, что к ним в помещение заползла большая змея и им страшно.

На место выехали сотрудники дежурной смены. Спасатели после длительного обыска территории магазина смогли обнаружить место, где пряталось пресмыкающееся длиною в метр. Им оказался уж. Змею поймали, увезли в лес и выпустили.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU