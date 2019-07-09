2019-07-09T19:12:39+03:00
Происшествия

В Марий Эл во время полицейской погони водитель мопеда врезался в опору теплотрассы

С места ДТП мужчину увезли в больницу
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Погоня за мопедом WJ50, водитель которого отказался остановиться на требования гаишников, происходила в ночь на 8 июля в Йошкар-Оле.

Во время бегства водитель двухколесного транспорта не справился с управлением и врезался в металлическую опору теплотрассы.

- В результате ДТП пострадал водитель мопеда, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл. - Он доставлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу.

По предварительным данным, 36-летний мужчина находился в состоянии опьянения, но выяснить, что именно он принимал не удалось - водитель мопеда категорически отказался от прохождения медосвидетельствования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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