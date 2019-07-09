В Йошкар-Оле из-за Всероссийской летней спартакиады инвалидов на несколько дней перекроют движение машин

СЕГОДНЯ 19:43 2019-07-09T19:43:45+03:00

ГИБДД Марий Эл просит водителей быть внимательнее и заранее выбирать маршруты объезда. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Также ограничат места, где автомобилям можно будет останавливаться

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В Йошкар-Оле пройдет III Всероссийская летняя спартакиада инвалидов. В связи с этими соревнованиями в городе ограничат движение транспорта, причем на несколько дней.

Так, с 12 по 19 июля нельзя будет проехать по четной стороне бульвара Победы - от улицы Рябинина до улицы Машиностроителей.

Кроме того, с 10 по 20 июля ограничат остановку машин, но не автобусов, на участках:

- около дома №8 на улице Рябинина;

- на отрезке между домом №53-а на улице Осипенко и домом №67 на улице Красноармейской;

- вдоль дома №32 на улице Кремлевской.

- Сотрудниками ГИБДД будут приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия. Просьба водителям быть внимательнее и заранее выбирать маршруты объезда, - предупреждают в МВД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU