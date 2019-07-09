2019-07-09T15:29:47+03:00
Общество

Счетная палата Татарстана: в финансовой отчетности кожвендиспансера республики выявлены искажения на 120 миллионов рублей

Аудиторы нашли невостребованное имущество, нарушения в закупках, организации питания и размещении пациентов
Алина ГАБДУЛИНА
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Общая стоимость невостребованного имущества составила 19,3 миллиона рублейОбщая стоимость невостребованного имущества составила 19,3 миллиона рублейФото: Татьяна Коркина
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Счетная палата Татарстана выявила искажения финансовой отчетности в республиканском клиническом кожно-венерологическом диспансере на 120,3 миллиона рублей. Сделано это было во время проверки эффективности использования бюджетных денег за 2017-2019 года.

Известно, что аудиторами были найдены невостребованное имущество (19,3 миллиона рублей), нарушения в закупках (1,8 миллионов рублей), организации питания. Так, пациенты недополучали молочных продуктов (в 2,9 раза меньше нормы), фруктов и овощей (в 2 раза), соков (в 1,5 раза).

- Часть зданий и помещений диспансера не отвечают требованиям оказания медицинских услуг. В некоторых из них положение просто удручающее. Например, в казанских отделениях и стационаре в Набережных Челнах на стенах и потолках обнаружены плесень, подтеки, отслоения штукатурки, краски, имеются трещины, - сообщает пресс-служба Счетной палаты Татарстана.

Также отмечается, что пациентов размещали в палатах площадью меньше положенного минимума. А в казанском стационаре на улице Толстого кровати люди и вовсе лежали в коридоре.

Нарушения устранены в ходе проверки. По фактам искажения финансовой отчетности составлено четыре протокола об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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