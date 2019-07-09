2019-07-09T20:00:31+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах 19-летний парень стащил пустую пивную кегу

Ущерб от кражи оценили всего в 1,5 тысячи рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Что могло толкнуть 19-летнего жителя Набережных Челнов на кражу пивной кеги из круглосуточного магазина неизвестно. Может любовь к пенному напитку? Вот только емкость была пуста. Сумма от кражи оценили в сумму около 1,5 тысяч рублей.

Все произошло ночью в одной из торговых точек 62-го комплекса татарстанского автограда. Дверь склада не закрывалась и молодой человек спокойно туда зашел. Похитил пивную кегу и был таков.

Пропажу в магазине обнаружили лишь утром и сразу обратились в полицию. Стражи порядка задержали злоумышленника «по горячим следам». 19-летний горожанин, ранее судимый за воровство, избиение, грабеж и наркотики, тут же во всем сознался и выдал полицейским украденную кегу.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанному может грозить до 5 лет лишения свободы, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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