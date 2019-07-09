Татарстанец погиб, пытаясь подключить электричество стоя в ковше экскаватора

СЕГОДНЯ 16:54 2019-07-09T16:54:08+03:00

По факту его гибели проводится доследственная проверка

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Трагедия произошла днем 8 июля в селе Мемдель Высокогорского района Татарстана. Там за неуплату отключили свет у автопарка предприятия «Правда».

21-летний механизатор решил самовольно подключить электричество на разъединительном столбе. Молодого человека не смутило то, что конструкция была опломбирована.

Механизатор залез в ковш экскаватора, водитель которого поднял его до верхушки столба. Передвинуть рычажок он попытался металлической трубой, но задел провода и получил удар током, от чего скончался на месте.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU