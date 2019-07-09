Жену экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина хотят наказать за сокрытие акций Газпрома
Пока экс-глава рухнувшего Татфондбанка, депутат Госсовета Татарстана Роберт Мусин готовится к суду по уголовному делу о нанесенном им ущербе более чем на 53 миллиарда рублей, его жене Лидии грозит наказание за сокрытие акций Газпрома.
Дело в том, что в рамках дела о банкротстве экс-банкира финансовый управляющий Елена Рогожкиной подала на Лидию Мусину в Арбитражный суд Татарстана, когда та не предоставила Фемиде истребованную информацию об имеющихся у нее ценных бумагах и их залоге. Сообщает Rеgnum.
Так, в частности, Рогожкиной стало известно об акциях ПАО «Газпром», которые являются совместно нажитым имуществом. Напомним, прямо перед банкротством Роберт Мусин понял к чему все идет и по-быстрому заключил со своей женой брачный контракт. Но имущество и ценности таким образом уберечь не удалось – суд признал данный договор недействительным.
Теперь же Лидии Мусиной за сокрытие акций грозит судебный штраф. Заседание назначено на 26 июля этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU