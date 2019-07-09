2019-07-09T13:49:58+03:00
Общество

Жену экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина хотят наказать за сокрытие акций Газпрома

Утверждается, что Лидия Мусина не предоставила в суд информацию об имеющихся у нее ценных бумагах и их залоге
Олег ЛУГОВОЙ
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Сам экс-банкир ожидает суда. Фото: zampolit.comСам экс-банкир ожидает суда. Фото: zampolit.com
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Пока экс-глава рухнувшего Татфондбанка, депутат Госсовета Татарстана Роберт Мусин готовится к суду по уголовному делу о нанесенном им ущербе более чем на 53 миллиарда рублей, его жене Лидии грозит наказание за сокрытие акций Газпрома.

Дело в том, что в рамках дела о банкротстве экс-банкира финансовый управляющий Елена Рогожкиной подала на Лидию Мусину в Арбитражный суд Татарстана, когда та не предоставила Фемиде истребованную информацию об имеющихся у нее ценных бумагах и их залоге. Сообщает Rеgnum.

Так, в частности, Рогожкиной стало известно об акциях ПАО «Газпром», которые являются совместно нажитым имуществом. Напомним, прямо перед банкротством Роберт Мусин понял к чему все идет и по-быстрому заключил со своей женой брачный контракт. Но имущество и ценности таким образом уберечь не удалось – суд признал данный договор недействительным.

Теперь же Лидии Мусиной за сокрытие акций грозит судебный штраф. Заседание назначено на 26 июля этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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