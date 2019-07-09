В Татарстане после аварии водитель покончил с собой
Дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром во вторник, 8 июля. На местной автодороге "Бавлы-Потапово-Тумбарлы" опрокинулась в кювет отечественная легковушка. Водитель - 27-летний мужчина, житель Бавлов, в аварии не пострадал. Но по каким-то причинам он решил свести счеты с жизнью.
Его тело обнаружили проезжавшие мимо водители, они и вызвали медиков, а также полицию.
По факту суицида проводится проверка доследственная проверка сотрудниками правоохранительных органов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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