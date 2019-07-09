В Татарстане после аварии водитель покончил с собой

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-09T15:04:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром во вторник, 8 июля. На местной автодороге "Бавлы-Потапово-Тумбарлы" опрокинулась в кювет отечественная легковушка. Водитель - 27-летний мужчина, житель Бавлов, в аварии не пострадал. Но по каким-то причинам он решил свести счеты с жизнью.

Его тело обнаружили проезжавшие мимо водители, они и вызвали медиков, а также полицию.

По факту суицида проводится проверка доследственная проверка сотрудниками правоохранительных органов.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU