2019-07-09T18:01:02+03:00
Происшествия

В Татарстане нашли тело выпавшего из лодки рыбака

77-летнего пенсионера искали с прошедших выходных
Лика ИСАЕВА
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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8 июля, сотрудники ЗПСО№6 МЧС Татарстана отыскали тело 77-летнего пенсионера, который утонул в Нижнекамском районе республики.

Напомним, там 7 июля, в 19.30 на озере Плоское на территории СНТ НКНХ двое мужчин с лодки ловили рыбу. В один из моментов судно перевернулось, люди оказались в воде. В итоге на берег смог выплыть только один из рыбаков. Отыскать второго у спасателей сразу не получилось.

- Водолазной группой в 50 метрах от берега на глубине 2,5 метров было обнаружено тело утонувшего пенсионера, - сообщили в МЧС Татарстана. - Погибшего извлекли и передали сотрудникам МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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