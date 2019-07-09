2019-07-09T19:18:33+03:00
Экономика

Набережные Челны потратят 9,4 миллиона рублей на питание иностранцев

Деньги для тех кого должны будут депортировать за пределы России выделены из федерального бюджета
Алина ГАБДУЛИНА
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Взрослые и несовершеннолетние иностранцы в ЦВСИГ будут питаться трижды в деньВзрослые и несовершеннолетние иностранцы в ЦВСИГ будут питаться трижды в деньФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На питание в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Набережных Челнов потратят 9,4 миллиона рублей. Соответствующий тендер на сайте госзакупок разместило УМВД города. Деньги на его выполнение уже выделены из федерального бюджета.

Согласно техническому заданию, взрослые и несовершеннолетние иностранцы, содержащиеся в Центре перед депортацией за пределы России, будут питаться трижды в день. Чаще всего в их недельном меню встречается картофель, котлеты, рассольник с мясом и овощной салат.

Исполнитель тендера будет поставлять питание в ЦВСИГ с 1 октября текущего года по 20 сентября 2020-го.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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