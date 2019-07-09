10 июля в четырех районах Казани пройдет отключение света

СЕГОДНЯ 14:00 2019-07-09T14:00:48+03:00

Оно связано с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях

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Так, с 8.00 до 17.00 обесточат дома в Авиастроительном районе по адресам: ул.Кунанбаева, 14-32, ул.Литвинова, 1-29, 31-33, ул.Луначарского, 2-12, 14-16, ул.Сарапульская, 1-17, 2-18, ул.Соликамская, 1-15, 2-14, ул.Тренева, 10-62, 15-69, ул.Центрально-Мариупольская, 84-132, 91-139.

На это же время свет пропадет и в Московском районе у жителей домов по ул.Гудованцева, 27, пр.Ибрагимова, 30, 30а и ул.Химиков, 33, 35, 37.

А с 8.00 до 20.00 его не будет по адресам: ул.10-я Союзная, 17/7, 19/8, 21, ул.Восстания, 72,74, ул.Восход, 22, ул.Гагарина, 105, 107, 111,113,115, ул.Исаева, 14, 16, 18, ул.Туфана, 17/11, 18/9, 19/12, 20/10, 21, 22.

Также с 8.00 до 17.00 электричества пропадет в домах Ново-Савиновского района: ул.Гаврилова, 40, 40/2, 42, 44, 46, ул.Мусина, 59а, 61а.

Кроме того, на этот период света не стоит ждать в домах Приволжского района по адресам: ул.Габишева, 29, 29а, 31, ул.Кул Гали, 10, 12, 14, ул.Зорге, 81, 83, 85, 85а, 87, ул.Сафиуллина, 15, 17, ул.Фучика, 42, 44, а также в поселке Борисково по ул.Авангардная,143, 145, ул.Промысловая, 5, а также по улицам Люблинская, Локомотивная и Техническая.

Коснется отключение света и поселка Отары по улицам: 1-я Отарская, 2-я Отарская, 3-я Отарская, 8-я Отарская, Гагарина, Лесная, Матюшинская, Молодежная, Молодежно-Отарская, Поперечно-Молодежная, Поперечно-Отарская, Центральная, Центрально-Отарская и по Отарскому переулку.

ИСТОЧНИК KP.RU