Татарстану подарили скульптуру поэта Кул Гали

СЕГОДНЯ 13:35 2019-07-09T13:35:51+03:00

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В рамках Дней Татарстана в Москве президенту республики Рустаму Минниханову презентовали подаренную региону скульптуру поэта, выдающегося представителя средневековой волжско-булгарской литературы Кул Гали.

Такой подарок Татарстану сделала скульптор Александр Головачев. Рустам Минниханов пообещал, что изваяние будет выставлено в одном из казанских музеев.

По словам автора, на создание скульптуры его вдохновили образ и творчество средневекового поэта. Сам Кул Гали в этой композиции представлен в раздумывающей позе, вдохновленным на свое знаменитое произведение - «Сказание о Юсуфе». Сообщает полпредство Татарстана в России.

Отметим, что это не первая работа Александра Головачева известная в республике. Так, в соавторстве с Владимиром Демченко он создал в Казани памятники – Николаю Гумилеву, зодчим у Благовещенского собора, а в парке Тысячелетия Казани фонтан в виде казана.

ИСТОЧНИК KP.RU