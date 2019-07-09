СЕГОДНЯ 17:07 2019-07-09T17:07:20+03:00

Байкер получил травмы и был госпитализирован с месте ДТП [видео]

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Авария с участием мотоцикла и отечественной легковушки произошла на Оренбургском тракте в Приволжском районе столицы Татарстана. Точной даты не называют, но, предположительно, все произошло два дня назад.

Мотоциклист едет прямо по крайней левой полосе магистрали, перед ним начинает перестраиваться легковушка. Ее водитель не убедился в безопасности маневра, и подрезал байкера. Тот не успел затормозить и врезался в автомобиль. Мотоциклист вылетел из седла и покатился по дороге. Мужчина остался жив, он отделался переломом ключицы. Его госпитализировали с места ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="598" height="336" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/719276" frameborder="0"></iframe> В Казани сняли на видео, как водитель легковушки подрезал мотоциклиста.соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU