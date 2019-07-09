Глава Чувашии Михаил Игнатьев присвоил почетное звание экс-руководителю МВД республики

СЕГОДНЯ 19:50 2019-07-09T19:50:59+03:00

Сергей Неяскин удостоился его "за заслуги в обеспечении защиты прав и свобод граждан"

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Бывший глава МВД Чувашии Сергей Неяскин получил звание заслуженного сотрудника органов внутренних дел республики. Соответствующий документ размещен на портале органов власти региона.

Звание "за заслуги в обеспечении защиты прав и свобод граждан" Неяскину присвоил глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Напомним, Сергей Неяскин ушел в отставку после пожара на базе спецназа «Гром», который произошел в прошедшие майские праздники. Тогда, на территории отдыхал сын экс-главы МВД Чувашии вместе с друзьями. Строение сгорело дотла. Этот факт, конечно, долго пытались не афишировать, но все полностью скрыть не удалось.

В этом коттедже, оборудованным сауной, обычно принимали высокопоставленных гостей приезжавших в МВД республики, в том числе и генералов. Находился он на охраняемой территории, и допуск в него был весьма ограничен, а разрешение на заселение в дом якобы выдавал лично Сергей Неяскин.

ИСТОЧНИК KP.RU