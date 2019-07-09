2019-07-09T19:34:08+03:00
Происшествия

Жителя Чебоксар будут судить за то, что он от обиды опубликовал интимные фотографии экс-супруги

Лика ИСАЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Чебоксарского района республики передано в суд. Мужчина обвиняется по двум статьям: "Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия" и "Распространение и публичная демонстрация порнографических материалов, совершенные с использованием сети Интернет", сообщили в пресс-службе следственного комитета Чувашии.

Как полагает следствие, все произошло осенью 2018 года, когда мужчина, обиженный на свою бывшую жену, решил ей отомстить. Он создал в одной из социальных сетей анкету от имени экс-супруги, и без ее согласия выложил там ее интимные фотографии, некторые из которых потянули на статью о распространении порно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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