2019-07-09T13:19:30+03:00
Происшествия

Появилось видео смертельной аварии с мотоциклом в Чебоксарах: новые подробности

Байкер погиб за день до экзамена на права [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МВД ЧувашииФото: МВД Чувашии
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МВД Чувашии опубликовало видео смертельной аварии, которая произошла 8 июля в Чебоксарах на проспекте Горького. Напомним, там столкнулись мотоцикл и автомобиль "Вольво Поло". В результате аварии на месте от полученных травм погиб байкер. 47-летний водитель легковушки не пострадал.

Появилось видео смертельной аварии с мотоциклом в Чебоксарах.

Выяснилось, что погибший 21-летний молодой человек сел за руль, не имея водительских прав - на 9 июля у него были запланированы экзамены в автошколе. Кроме того, его мотоцикл "Honda CB400" не был зарегистрирован в установленном порядке сразу после покупки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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