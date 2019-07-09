Появилось видео смертельной аварии с мотоциклом в Чебоксарах: новые подробности
МВД Чувашии опубликовало видео смертельной аварии, которая произошла 8 июля в Чебоксарах на проспекте Горького. Напомним, там столкнулись мотоцикл и автомобиль "Вольво Поло". В результате аварии на месте от полученных травм погиб байкер. 47-летний водитель легковушки не пострадал.
Появилось видео смертельной аварии с мотоциклом в Чебоксарах.
Выяснилось, что погибший 21-летний молодой человек сел за руль, не имея водительских прав - на 9 июля у него были запланированы экзамены в автошколе. Кроме того, его мотоцикл "Honda CB400" не был зарегистрирован в установленном порядке сразу после покупки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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