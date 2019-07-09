Появилось видео смертельной аварии с мотоциклом в Чебоксарах: новые подробности

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-09T13:19:30+03:00

Байкер погиб за день до экзамена на права [видео]

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МВД Чувашии опубликовало видео смертельной аварии, которая произошла 8 июля в Чебоксарах на проспекте Горького. Напомним, там столкнулись мотоцикл и автомобиль "Вольво Поло". В результате аварии на месте от полученных травм погиб байкер. 47-летний водитель легковушки не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/719215" frameborder="0"></iframe> Появилось видео смертельной аварии с мотоциклом в Чебоксарах.

Выяснилось, что погибший 21-летний молодой человек сел за руль, не имея водительских прав - на 9 июля у него были запланированы экзамены в автошколе. Кроме того, его мотоцикл "Honda CB400" не был зарегистрирован в установленном порядке сразу после покупки.

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ИСТОЧНИК KP.RU