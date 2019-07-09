Казань стала лидером по количеству зарегистрированных самозанятых в Татарстане
Казань стала лидером по количеству зарегистрированных самозанятых граждан в Татарстане. Соответствующий мониторинг провело Минэкономики республики. Отмечается, что сейчас в городе официально зафиксировано более 5,9 тысяч самозанятых.
В это время в Набережных Челнах этот показатель находится на отметке 1,8 тысяч человек, в Нижнекамском районе - 736 граждан, в Альметьевском – 644 жителей, в Зеленодольском – 620 человек, в Елабужском – 427.
Всего же по республике зарегистрировано 18 тысяч самозанятых. Большая их часть работает в сферах услуг, интернета, строительства и ремонта, пассажирских и грузовых перевозок.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU