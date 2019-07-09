2019-07-09T12:27:33+03:00
Общество

Казань стала лидером по количеству зарегистрированных самозанятых в Татарстане

Таковых в городе официально зафиксировано более 5,9 тысяч человек
Алина ГАБДУЛИНА
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Всего же по республике зарегистрировано 18 тысяч самозанятых людейВсего же по республике зарегистрировано 18 тысяч самозанятых людейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Казань стала лидером по количеству зарегистрированных самозанятых граждан в Татарстане. Соответствующий мониторинг провело Минэкономики республики. Отмечается, что сейчас в городе официально зафиксировано более 5,9 тысяч самозанятых.

В это время в Набережных Челнах этот показатель находится на отметке 1,8 тысяч человек, в Нижнекамском районе - 736 граждан, в Альметьевском – 644 жителей, в Зеленодольском – 620 человек, в Елабужском – 427.

Всего же по республике зарегистрировано 18 тысяч самозанятых. Большая их часть работает в сферах услуг, интернета, строительства и ремонта, пассажирских и грузовых перевозок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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