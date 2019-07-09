СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-09T13:02:24+03:00

Животное было замечено в микрорайоне Жилплощадка. Местные жители утверждают, что животное зовут Анфисой [видео]

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Жители казанского микрорайона Жилплощадка на днях утром застали необычную для этих мест картину: во дворе скакала обезьяна. Экзотическое для этих мест животное вовсю гонялось за голубями.

Удивленная женщина, автор видео, спрашивает у таких же очевидцев, чья она. Ей ответил ребенок, который рассказал, что недавно на этом месте был мужчина, который подзывал обезьяну: «Анфиса, Анфиса».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/719199" frameborder="0"></iframe> В Казани сбежала обезьяна, которая бегала по улице и гонялась за голубями.соцсети

Оказалось, что животное от него убежало. Обезьяну с ее хозяином частенько видят во дворе. Так что старожилы уже не удивляются такому соседству. Рассказывают даже, что животное ревниво наблюдает за прохожими, если хозяин засыпает на лавке - кричит, щиплет протянутые руки и не позволяет дотронуться до мужчины.

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ИСТОЧНИК KP.RU