В Казани сбежала обезьяна, которая бегала по улице и гонялась за голубями
Жители казанского микрорайона Жилплощадка на днях утром застали необычную для этих мест картину: во дворе скакала обезьяна. Экзотическое для этих мест животное вовсю гонялось за голубями.
Удивленная женщина, автор видео, спрашивает у таких же очевидцев, чья она. Ей ответил ребенок, который рассказал, что недавно на этом месте был мужчина, который подзывал обезьяну: «Анфиса, Анфиса».
В Казани сбежала обезьяна, которая бегала по улице и гонялась за голубями.соцсети
Оказалось, что животное от него убежало. Обезьяну с ее хозяином частенько видят во дворе. Так что старожилы уже не удивляются такому соседству. Рассказывают даже, что животное ревниво наблюдает за прохожими, если хозяин засыпает на лавке - кричит, щиплет протянутые руки и не позволяет дотронуться до мужчины.
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ИСТОЧНИК KP.RU