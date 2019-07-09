Фарид Мухаметшин: «Форум «Cэлэт» аккумулирует передовые идеи, которые власти республики готовы брать в работу»

СЕГОДНЯ 11:07 2019-07-09T11:23:40+03:00

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В эти дни в Билярске на территории знаменитого заповедника проходит международный форум «Cэлэт». Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин посетил фестиваль, чтобы обсудить с татарстанской молодежью механизмы продвижения идей в жизнь

Международный молодежный образовательный форум «Cэлэт» проходит в Билярске уже в восьмой раз. Именно в 2012 году при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова фестиваль, зародившийся четверть века назад, обрел интернациональный статус. Кстати, еще одной вехой в истории Форума стал переход на несколько смен: в 2017 году площадка впервые приняла гостей в две смены. А в 2019 году поступило уже 15 заявок из разных регионов и стран – так что «Cэлэт» решено проводить в шесть смен.

В понедельник, 8 июля, Фарид Мухаметшин стал почетным гостем образовательной сессии «Основы создания идеи в молодежном проектировании». Председатель республиканского парламента не случайно выбрал для визита именно эту площадку:

– Призываю вас активнее предлагать и обсуждать социальные проекты, – заявил Фарид Мухаметшин. – Сейчас эта работа особенно важна. Госсовет РТ и Правительство Татарстана сегодня включают все механизмы, чтобы укрепить связи с жителями – а значит, ваши идеи будут услышаны. Я знаю, что «Cэлэт» аккумулирует передовые идеи и мысли, и республиканские власти готовы брать их в работу. Фонтанировать идеями могут многие, но проявить терпение и настойчивость, чтобы заразить своими идеями все общество – для этого требуется много душевных сил и энергии. Я смотрю на вас и вижу: вам это по силам.

Фарид Мухаметшин предложил создать дискуссионную площадку по обсуждению политических вопросов, волнующих подрастающее поколение, и предложений для улучшения жизни молодых талантливых людей. Здесь же юноши и девушки могли бы оттачивать мастерство по ораторскому искусству.

– Не теряйте друг друга. Где бы вы не находились, всегда будьте вместе, – напутствовал председатель Госсовета РТ.

ИСТОЧНИК KP.RU