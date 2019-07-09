В аэропорту Казани появится грузовой терминал, который построит турецкая компания

СЕГОДНЯ 11:26 2019-07-09T11:26:46+03:00

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В скором времени в аэропорту Казани начнется строительство грузового терминала. Этим займется компания из Турции. Соответствующее соглашение с агентством инвестиционного развития (АИР) Татарстана было заключено в рамках российско-турецкого промышленного форума, прошедшего на международной промышленной выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге.

Руководителя АИР Татарстана Талия Минуллина отметила, что республика стремится стать транспортно-логистическим центром России.

В ходе мероприятия министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, в свою очередь, отметил необходимость вовлечения небольших предприятий в торгово-экономические связи России и Турции. Поэтому одним из приоритетов страны сейчас является поддержка проектов, реализуемых с участием малого и среднего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU