В аэропорту Казани появится грузовой терминал, который построит турецкая компания
В скором времени в аэропорту Казани начнется строительство грузового терминала. Этим займется компания из Турции. Соответствующее соглашение с агентством инвестиционного развития (АИР) Татарстана было заключено в рамках российско-турецкого промышленного форума, прошедшего на международной промышленной выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге.
Руководителя АИР Татарстана Талия Минуллина отметила, что республика стремится стать транспортно-логистическим центром России.
В ходе мероприятия министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, в свою очередь, отметил необходимость вовлечения небольших предприятий в торгово-экономические связи России и Турции. Поэтому одним из приоритетов страны сейчас является поддержка проектов, реализуемых с участием малого и среднего бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU