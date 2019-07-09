В Татарстане во время рыбалки утонул мужчина
По предварительным данным, он был пьян
Утонувшего мужчину вытащили местные жителиФото: соцсети
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ЧП произошло в Пестречинском районе республики 8 июля в 17.30. На озере в поселке Званка рыбачили двое мужчин. Они приехали на озеро из поселка Константиновка и напились перед тем, как закинуть удочки. В какой-то момент один из мужчин увидел, что его друг плавает вниз головой на середине озера, в 25-30 метрах от берега.
Вызвали спасателей, но еще до их приезда местные жители сумели вытащить тело 36-летнего погибшего из воды и передали его правоохранителям.
За прошедшие сутки спасатели республики дважды выезжали на ликвидацию ЧП на воде.
ИСТОЧНИК KP.RU
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