В Татарстане во время рыбалки утонул мужчина

СЕГОДНЯ 10:03 2019-07-09T10:03:56+03:00

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ЧП произошло в Пестречинском районе республики 8 июля в 17.30. На озере в поселке Званка рыбачили двое мужчин. Они приехали на озеро из поселка Константиновка и напились перед тем, как закинуть удочки. В какой-то момент один из мужчин увидел, что его друг плавает вниз головой на середине озера, в 25-30 метрах от берега.

Вызвали спасателей, но еще до их приезда местные жители сумели вытащить тело 36-летнего погибшего из воды и передали его правоохранителям.

За прошедшие сутки спасатели республики дважды выезжали на ликвидацию ЧП на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU