В Чебоксарах в аварии погиб байкер

СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-09T09:31:25+03:00

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Авария с участием мотоцикла и иномарки "Вольво Поло" произошла 8 июля вечером на перекрестке проспекта Горького и улицы Мичмана Павлова. По предварительным данным, в аварии виновен водитель легковушки. Он, поворачивая налево. грубо нарушил правила дорожного движения и не пропустил мотоциклиста, который следовал прямо.

В результате столкновения байкер получил смертельные травмы и скончался на месте. Водитель иномарки не пострадал. Но, как сообщили в Госавтоинспекции МВД Чувашии, его отправили на медосвидетельствование в наркологический диспансер.

ИСТОЧНИК KP.RU