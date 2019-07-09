В Казани женщина-водитель сбила на "зебре" пенсионерку
Пострадавшая с множественными переломами госпитализирована
Пенсионерку увезли в больницу с места аварииФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:
Наезд на 72-летнюю пенсионерку произошел 8 июля в 13.00 на улице Сибирский тракт,напротив дома №8а в Советском районе столицы Татарстана. Женщина начала переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора, но ее сбила иномарка "КИА". Автомобилем управляла 33-летняя женщина-водитель, которая грубо нарушила правила дорожного движения - при повороте налево не пропустила пешехода.
- В результате ДТП пешеход получила множественные переломы ноги и доставлена в больницу, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»