В Казани женщина-водитель сбила на "зебре" пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:16 2019-07-09T09:16:08+03:00

Пенсионерку увезли в больницу с места аварии Фото: Из материалов пресс-службы

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Наезд на 72-летнюю пенсионерку произошел 8 июля в 13.00 на улице Сибирский тракт,напротив дома №8а в Советском районе столицы Татарстана. Женщина начала переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора, но ее сбила иномарка "КИА". Автомобилем управляла 33-летняя женщина-водитель, которая грубо нарушила правила дорожного движения - при повороте налево не пропустила пешехода.

- В результате ДТП пешеход получила множественные переломы ноги и доставлена в больницу, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU