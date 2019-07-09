СЕГОДНЯ 08:37 2019-07-09T12:07:26+03:00

Столкнулись легковушка и микроавтобус, пострадали девять человек [видео]

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Абхазии в понедельник, 8 июля, утром. На местной автодороге столкнулись легковушка и микроавтобус "Фольскваген", в котором находилось 15 пассажиров. После аварии микроавтобус перевернулся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/719198" frameborder="0"></iframe> Казанские туристы попали в аварию в Абхазии.соцсети

В больницу с травмами увезли девять человек, среди них семеро граждан России: жители Санкт-Петербурга, Астрахани и Казани. Как сообщили в МВД Абхазии, все пострадавшие получили порезы, состояние оценивается как неопасное для жизни и здоровья.

Точное количество пострадавших казанцев на дороге возле Пицунды уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU