2019-07-09T12:07:26+03:00
Происшествия

Казанские туристы попали в аварию в Абхазии

Столкнулись легковушка и микроавтобус, пострадали девять человек [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Абхазии в понедельник, 8 июля, утром. На местной автодороге столкнулись легковушка и микроавтобус "Фольскваген", в котором находилось 15 пассажиров. После аварии микроавтобус перевернулся.

Казанские туристы попали в аварию в Абхазии.соцсети

В больницу с травмами увезли девять человек, среди них семеро граждан России: жители Санкт-Петербурга, Астрахани и Казани. Как сообщили в МВД Абхазии, все пострадавшие получили порезы, состояние оценивается как неопасное для жизни и здоровья.

Точное количество пострадавших казанцев на дороге возле Пицунды уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень
Казань стала лидером по количеству зарегистрированных самозанятых в Татарстане
Под Казанью обманутые дольщики ЖК «Яшьлек» начали жить в палатках у своих недостроенных домов
В Кировском районе Казани ряд домов оставят без воды почти на сутки
В аэропорту Казани появится грузовой терминал, который построит турецкая компания
Фарид Мухаметшин: «Форум «Cэлэт» аккумулирует передовые идеи, которые власти республики готовы брать в работу»
В Чебоксарах за нарушение закрыли кафе в ТЦ "Ярмарка"
В Татарстане сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в открытие первого в республике веломузея
В Татарстане во время рыбалки утонул мужчина
В Чебоксарах в аварии погиб байкер
В Казани женщина-водитель сбила на "зебре" пенсионерку
В администрации Чебоксар назначены два новых начальника
В Казани рядом с Арским кладбищем появится мемориальный сквер за 97,3 миллиона рублей
В Чебоксарах за серию краж из церкви с поличным задержали безработную горожанку
До 31 июля в Казани перекроют движение транспорта еще на четырех участках
В Чебоксарах из-за молнии возник сильный пожар, который едва не спалил весь дом
В Татарстане трактор заехал на сено и перевернулся: один человек погиб
В Казани продают замок за 28 миллионов рублей
В Чебоксарах до 2020 года на реконструкцию закрывают Красную площадь
Отметили «новоселье»: в Казани возмущенные дольщики зажарили целую тушу прямо у недостроенного дома
В Чебоксарах мужчина попытался спасти своего кота и застрял на дереве вместо него
11 ножевых ранений, но он выжил: в Татарстане ревнивца подозревают в кровавой расправе над соперником