В Казани продают замок за 28 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:13 2019-07-08T18:13:35+03:00

Он попал в топ-10 невероятных крепостей в России [фото]

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Специалисты сервиса «Авито Недвижимость» составили рейтинг невероятных домов-замков, продаваемых в России.

В нем на седьмом месте оказалось и строение из Казани, расположенное на улице Аланлык. Этот замок в английском стиле хозяин, согласно объявлению, решил продать в связи с переездом. За это строение требуют 28 миллионов.

Так, за эти деньги можно прибрести замок в два этажа и площадью в 362 квадратных метра. Тут все как полагается – витражи, резьба по дереву, ковка, лепнина, роспись, коллекции фарфора, картины, чучела животных и декоративное оружие.

Фото: avito.ru

На цокольном этаже казанского замка есть бильярдная, сауна, бассейн и спортзал.

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ИСТОЧНИК KP.RU