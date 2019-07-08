В Казани продают замок за 28 миллионов рублей
Специалисты сервиса «Авито Недвижимость» составили рейтинг невероятных домов-замков, продаваемых в России.
В нем на седьмом месте оказалось и строение из Казани, расположенное на улице Аланлык. Этот замок в английском стиле хозяин, согласно объявлению, решил продать в связи с переездом. За это строение требуют 28 миллионов.
Так, за эти деньги можно прибрести замок в два этажа и площадью в 362 квадратных метра. Тут все как полагается – витражи, резьба по дереву, ковка, лепнина, роспись, коллекции фарфора, картины, чучела животных и декоративное оружие.
Фото: avito.ru
На цокольном этаже казанского замка есть бильярдная, сауна, бассейн и спортзал.
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ИСТОЧНИК KP.RU