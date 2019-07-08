Муфтият Татарстана: Курбан-байрам-2019 в республике отметят 11 августа

СЕГОДНЯ 17:10 2019-07-08T17:10:58+03:00

Жертвоприношение, например в Казани, можно будет совершить на 19 площадках

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Курбан-байрам ежегодно отмечается в 10-ый день месяца Зульхиджа. В 2019 году праздник выпадает на 11 августа. Такая дата была названа в понедельник, 8 июля, на заседании Совета казыев.

Однако совершить курбан можно будет также 12-ого и 13-ого числа. Размер насиаба (размер имущества, обладание которым делает обязательным совершение жертвоприношения - Ред.) для его совершения составит 20 тысяч рублей.

В Казани гает-намаз пройдет в 4.30. А праздничный вагаз в городских мечетях начнут читать в 4.00. В других городах и селах Татарстана время будет определено в соответствии с восходом солнца, сообщает Духовное управление мусульман Татарстана.

Забой жертвенных животных на Курбан-байрам-2019 в Казани будет организован после праздничного намаза на 19 специально отведенных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU