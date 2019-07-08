2019-07-08T16:58:16+03:00
Происшествия

В Казани по факту смертельного падения рабочего с крыши котельной проводится доследственная проверка

Отмечается, что погибший имел страховку, но она не была как нужно закреплена
Олег ЛУГОВОЙ
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По ее окончанию в следственном комитете примут решение по вопросу необходимости возбуждения уголовного дела.По ее окончанию в следственном комитете примут решение по вопросу необходимости возбуждения уголовного дела.Фото: Иван ПЕТРОВ
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Накануне днем в Казани на улице Олонецкого погиб рабочий. 37-летний мужчина сорвался с крыши двухэтажного здания котельной и упал головой на бетонное покрытие. По данному факту начата доследственная проверка.

По предварительным данным, погибший вместе с напарников занимались ремонтом кровли. Закончив работы, они начали тросах спускать вниз оборудование. В этот момент рабочий потерял равновесие и сорвался. От полученных травм он скончался. При этом отмечается, что мужчина имел страховку, но она не была как нужно закреплена.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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