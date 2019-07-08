В Казани по факту смертельного падения рабочего с крыши котельной проводится доследственная проверка
Накануне днем в Казани на улице Олонецкого погиб рабочий. 37-летний мужчина сорвался с крыши двухэтажного здания котельной и упал головой на бетонное покрытие. По данному факту начата доследственная проверка.
По предварительным данным, погибший вместе с напарников занимались ремонтом кровли. Закончив работы, они начали тросах спускать вниз оборудование. В этот момент рабочий потерял равновесие и сорвался. От полученных травм он скончался. При этом отмечается, что мужчина имел страховку, но она не была как нужно закреплена.
- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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