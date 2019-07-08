В Казани рядом с Арским кладбищем появится мемориальный сквер за 97,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:07 2019-07-08T19:07:18+03:00

Работы должны быть завершены не позже 30 декабря текущего года

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Стало известно, что между Арским кладбищем и улицей Николая Ершова появится мемориальный сквер. Из бюджета Татарстана на него уже выделено 97,3 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, площадь сквера будет покрыта рулонным газоном, а его территория огорожена забором. Калитка будет находиться около развязки с улицей Вишневского. Известно также, что в центре сквера появится скульптура.

Работы должны быть завершены не позже 30 декабря текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU