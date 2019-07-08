Отметили «новоселье»: в Казани возмущенные дольщики зажарили целую тушу прямо у недостроенного дома

СЕГОДНЯ 17:46 2019-07-08T17:46:26+03:00

Его должны были сдать и заселить еще в 2017 году [фото, видео]

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В воскресенье, 7 июля, дольщики казанского ЖК «Мелодия» отметили «новоселье». Сделали они это, правда, не в своих долгожданных квартирах, а на улице Габишева, рядом со своим недостроенным домом. Соответствующие фото и видео люди опубликовали в Сети, надеясь привлечь внимание к своей проблеме.

Фото: instagram.com/gk.melodiya_kznl

- Отметили сегодня «новоселье» в квартиры, которые ждем уже 1,5 года, придется видимо еще ждать. Как же весело было бы, если бы не было так грустно, - написали в соцсети дольщики и выложили видео.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="272" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/719055" frameborder="0"></iframe> В Казани возмущенные дольщики зажарили целую тушу прямо у недостроенного дома. Автор: @gk.melodiya_kzn.

На кадрах видно, что жильцы для «новоселья» на костре зажарили на вертеле целую тушу. Не обошлось и без стола с нарезками и фруктами.

Фото: instagram.com/gk.melodiya_kznl

Известно, что дом должен был быть готов в 2017 году, но дата сдачи и заселения была отложена из-за недостатка средств. После людей обещали впустить в долгожданные квартиры 25 мая текущего года, но этого вновь не случилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU