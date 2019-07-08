До 31 июля в Казани перекроют движение транспорта еще на четырех участках

СЕГОДНЯ 18:49 2019-07-08T18:49:02+03:00

Об этом гласят распоряжения Исполкома города. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Причина этого в проведение ремонта дорог

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Согласно распоряжениям Исполкома Казани, в городе из-за ремонта дорог перекроют движение еще на четырех участках.

Так, до 31 июля недоступными для автомобилистов стали:

- улица Татарстан - от улицы Габдуллы Тукая до улицы Девятаева;

- улица Комиссара Габишева – от улицы Кул Гали до улицы Рихарда Зорге;

- улица Бурхана Шахиди – от улицы Габдуллы Тукая до улицы Саид-Галеева;

- улица Карбышева – от улицы Даурская до дома №1 по улице Карбышева.

На этот же срок, например, закрыт проезд также по улицам Ершова, Саид-Галеева и Тукая. Причина в ремонте дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU