2019-07-08T15:51:05+03:00
Туризм

С конца октября 2019 года из Казани запустят прямой авиарейс в Будапешт

Время в пути будет составлять около 2,5 часов
Алина ГАБДУЛИНА
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Билеты будут стоять 29,99 евро и появится в продаже уже 8 июля.Билеты будут стоять 29,99 евро и появится в продаже уже 8 июля.Фото: Алина НИЗАМОВА
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30 октября состоится первый прямой авиарейс из Казани в Будапешт. После, подобные полеты будут происходить дважды в неделю - в среду и воскресенье. Об этом во время пресс-конференции сообщил генконсул Венгрии в Казани Адам Штифтер

Билеты будут стоять 29,99 евро и появится в продаже уже 8 июля. Время в пути из Казани в Будапешт будет составлять около 2,5 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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