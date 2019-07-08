С конца октября 2019 года из Казани запустят прямой авиарейс в Будапешт
Время в пути будет составлять около 2,5 часов
Билеты будут стоять 29,99 евро и появится в продаже уже 8 июля.Фото: Алина НИЗАМОВА
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30 октября состоится первый прямой авиарейс из Казани в Будапешт. После, подобные полеты будут происходить дважды в неделю - в среду и воскресенье. Об этом во время пресс-конференции сообщил генконсул Венгрии в Казани Адам Штифтер
Билеты будут стоять 29,99 евро и появится в продаже уже 8 июля. Время в пути из Казани в Будапешт будет составлять около 2,5 часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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