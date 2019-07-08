В Чебоксарах из-за молнии возник сильный пожар, который едва не спалил весь дом

СЕГОДНЯ 18:34 2019-07-08T18:34:04+03:00

По предварительным данным, никто из людей не пострадал

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В Чебоксарах во время воскресной непогоды молния ударила в кровлю частного двухэтажного коттеджа на улице Куприянова в поселке Дубки.

- Грозовой разряд, угодивший в крышу здания около 17.00, вызвал большой пожар, - сообщили в МЧС Чувашии. - Огонь уничтожил кровлю на площади 40 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сумма причиненного ущерба составила более 200 тысяч рублей. Во время пожара пострадала и отделка дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU