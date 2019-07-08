В Чувашии раскрыли двойное убийство: задержан рецидивист

СЕГОДНЯ 13:55 2019-07-08T13:55:22+03:00

Во время ссоры в гостях мужчин смертельно ранил своих оппонентов

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Уголовное дело по статье "убийство двух лиц" возбуждено в отношении 52-летнего ранее судимого жителя города Новочебоксарска. Мужчина задержан. На время следствия он отправлен под арест.

Как полагает следствие, все произошло вечером 5 июля. Подозреваемый находился дома у своего знакомого. Там он поссорился с двумя другими гостями хозяина - мужчинами в возрасте 30-ти и 31-го года. В ходе конфликта задержанный ранил ножом обоих своих оппонентов. Потерпевшие были доставлены в больницу, но врачи оказались бессильны - они скончались.

- Подозреваемого задержали. Он сначала отрицал свою вину, однако после проведения выезда на место происшествия сознался в преступлении, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Выяснилось, что задержанный за двойное убийство уже был судим в 2015 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, судимость в настоящее время не погашена. Таким образом, в его действиях усматривается рецидив.

ИСТОЧНИК KP.RU