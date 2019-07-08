2019-07-08T13:55:22+03:00
Происшествия

В Чувашии раскрыли двойное убийство: задержан рецидивист

Во время ссоры в гостях мужчин смертельно ранил своих оппонентов
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Сначала мужчина отрицал свою вину.Сначала мужчина отрицал свою вину.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Уголовное дело по статье "убийство двух лиц" возбуждено в отношении 52-летнего ранее судимого жителя города Новочебоксарска. Мужчина задержан. На время следствия он отправлен под арест.

Как полагает следствие, все произошло вечером 5 июля. Подозреваемый находился дома у своего знакомого. Там он поссорился с двумя другими гостями хозяина - мужчинами в возрасте 30-ти и 31-го года. В ходе конфликта задержанный ранил ножом обоих своих оппонентов. Потерпевшие были доставлены в больницу, но врачи оказались бессильны - они скончались.

- Подозреваемого задержали. Он сначала отрицал свою вину, однако после проведения выезда на место происшествия сознался в преступлении, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Выяснилось, что задержанный за двойное убийство уже был судим в 2015 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, судимость в настоящее время не погашена. Таким образом, в его действиях усматривается рецидив.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отметили «новоселье»: в Казани возмущенные дольщики зажарили целую тушу прямо у недостроенного дома
В Чебоксарах мужчина попытался спасти своего кота и застрял на дереве вместо него
11 ножевых ранений, но он выжил: в Татарстане ревнивца подозревают в кровавой расправе над соперником
Муфтият Татарстана: Курбан-байрам-2019 в республике отметят 11 августа
В Казани по факту смертельного падения рабочего с крыши котельной проводится доследственная проверка
У главы Чувашии Михаила Игнатьева появилась новая помощница
СУ СКР Татарстана: мужчина, проигравшись в домино, зарезал победителя и спрятал его тело
В Татарстане на озере перевернулась лодка с двумя рыбаками: выплыть смог только один
С конца октября 2019 года из Казани запустят прямой авиарейс в Будапешт
"Конкуренция огромная, но мы поборемся": Стали известны соперники Казани в борьбе за право принять матч за Суперкубок УЕФА
В Йошкар-Оле во время пожара в общежитии №8 было эвакуировано около 120 человек
С 13 июля в Казани автобусы №10 и №10а будут ходить по-новому
В Татарстане неопытный водитель насмерть сбил пешехода
ВТБ увеличивает свою долю в Группе ПИК до 23,05%
В Нижнекамске заключенные колонии изготовили для города клумбы-фигуры семейства лосей
Съехала кювет и врезалась в дерево: в Чувашии в ДТП с иномаркой погибли два человека
После ЕГЭ-2019 в Набережных Челнах не стали продлевать контракты с директорами отстающих школ
Разбил лобовое стекло иномарки, но выжил: в центре Казани сбили парня на электросамокате
«Единая Россия» растиражирует идеи Татарстана на всю страну
В Татарстане пенсионеров из пожара спас их сосед
В Альметьевске появится стена, расшитая испанской художницей Ракель Родриго
Жительница Чебоксар с помощью такси украла детский велосипед для своего сына