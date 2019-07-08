2019-07-08T14:27:13+03:00
Происшествия

В Татарстане неопытный водитель насмерть сбил пешехода

Пострадавший мужчина скончался в больнице [фото]
Лика ИСАЕВА
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С места происшествия.С места происшествия.
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В воскресенье, 7 июля, в 22.00 в селе Шали Пестречинского района Татарстана произошел наезд на пешехода.

По предварительным данным, 19-летний водитель отечественного автомобиля с небольшим опытом вождения, превысил безопасную скорость и сбил на обочине 29-летнего прохожего. Мужчина шел в попутном направлении и пока неизвестно, были ли на его одежде светоотражающие элементы.

С места происшествия.

С места происшествия.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы, он был доставлен в больницу, где позже скончался, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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