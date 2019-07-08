После ЕГЭ-2019 в Набережных Челнах не стали продлевать контракты с директорами отстающих школ
Стало известно, что Исполком Набережных Челнов не стал продлевать контракты с директорами нескольких школ. Причина того – низкие итоги ЕГЭ-2019. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев на традиционном совещании «деловой понедельник». Какие конкретно учреждения будут искать новых руководителей, глава не отметил.
Тем не менее было заявлено, что лишь 34% выпускников набрали на ЕГЭ-2019 от 80 до 100 баллов. Большинство из них учились в школах №№ 57, 78, 26, 36, 76, 40, 77, 53, 22, 58, 61 и 56.
А хуже всего сдали единый экзамен в школах №№ 2, 23, 25, 38, 65, 81, 82 и «Веста».
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ИСТОЧНИК KP.RU