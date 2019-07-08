Разбил лобовое стекло иномарки, но выжил: в центре Казани сбили парня на электросамокате
В понедельник, 8 июля, в центре Казани у концертного зала "УНИКС" легковой автомобиль сбил молодого человека на электросамокате, который решил пересечь дорогу в неположенном для месте
- Двигался по диагонали от главного здания КФУ к "УНИКСУ". Машина прямо на него и наехала, и он прямо в лобовое стекло ей влетел. Парень живой, сам встал еле-еле. Когда я уезжала, он сидел на земле, - сообщил "КП-Казань" очевидец ДТП.
Столкновение произошла примерно в 11.30. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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