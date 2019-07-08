«Единая Россия» растиражирует идеи Татарстана на всю страну

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-08T12:03:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 5 июля, в Москве прошла политическая конференция «Единой России». В ней приняли участие 450 делегатов со всей страны. Татарстан представляли Президент республики Рустам Минниханов, Секретарь регионального отделения партии, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Главной темой дискуссии стала реализация национальных проектов в регионах.

Фото: Из материалов пресс-службы

СМЕНА ГАЛСА

Поводом к большой встрече единороссов со всей страны стали не формальные процедуры и не подготовка к очередным выборам. Партийцы собрались, чтобы обсудить решение ряда текущих задач: от информирования людей о нацпроектах до изменения формата работы общественных приемных партии.

На протяжении двух дней перед партийной конференцией прошли панельные дискуссии «Повышение качества работы партийных представителей» и «Партия для человека». Еще на трех креативных сессиях единороссы обсуждали социальные проекты, методы работы с молодежью, лидерский потенциал и партнерство с гражданскими активистами.

– Два дня идет очень большая и полезная работа на различных площадках по реализации проектов. Обсуждаем множество вопросов – начиная с серьезной контрольной работы национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным, и завершая партийными проектами, которые реализуются на территориях огромной страны, - отметил на полях конференции лидер татарстанских единороссов Фарид Мухаметшин.

Фото: Из материалов пресс-службы

НАЦПРОЕКТЫ НЕ «ГДЕ-ТО ТАМ»

Главной темой конференции стала проблема недостаточного информирования о нацпроектах. Действительно, беспрецедентный в новейшей истории России поворот к реализации социальных инициатив пока еще не получил должного освещения: строительство новых детсадов, школ, дорог, медучреждений уже идет, но люди в большинстве об этом не знают.

Эту же тенденцию отмечают и в Татарстане, где в рамках нацпроектов запланировано строительство и ремонт 190 объектов.

- Для многих людей национальные проекты – это «где-то там». Тогда как прямо у них под боком, на соседней улице может идти строительство нового детского сада, которого ждут мамы всего района. Нужно повышать информированность людей любыми способами – через СМИ, через интернет. Но у нас даже написать на баннере стройки слово «нацпроект» порой забывают. Это при том, что стесняться-то нечего: стройки идут хорошими темпами, в срок. Тут не стесняться надо, а гордиться, - комментирует руководитель группы контроля за реализацией нацпроектов в республике, член фракции «Единой России» в Госсовете РТ Татьяна Ларионова.

По итогам дискуссии «Единая Россия» совместно с Правительством РФ намерена создать сервис «Нацпроекты глазами людей». Примечательно, что прообразом этой инициативы стали наработки татарстанских единороссов, которые еще в июне запустили сайт VMESTE.TATAR.

Это сервис, где размещена подробная информация о каждом объекте национальных проектов (в том числе в разрезе районов республики), а также налажен прием фотографий в рамках проекта «Фотоконтроль»: каждый житель республики может фотографировать стройки нацпроектов в еженедельном режиме с одной точки, чтобы наглядно оценить темпы работ.

Фото: Из материалов пресс-службы

ЖУРНАЛИСТ – РАССЛЕДУЙ

Еще одной новацией конференции стала идея о поддержке журналистских расследований – в первую очередь по социальной тематике, а также реализации национальных проектов. Партийцы обеспокоены, что сейчас такая активность не отличается качеством, сопровождается заведомо ложными посылами (фейками) – и поэтому готовы поощрять гражданских активистов и СМИ за качественную работу в данном направлении.

– В таких конкурсах, наверное, должны побеждать сильные журналистские расследования, какие-то критические выступления, которые посвящены реально существующей проблеме, – заявил лидер «Единой России», премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев.

Фото: Из материалов пресс-службы

ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ ПРАЙМЕРИЗ

В ходе конференции единороссы согласовали еще одну инициативу – о новых требованиях к кандидатам в ходе предварительного голосования партии по отбору кандидатов на выборы. Если раньше от «кандидатов в кандидаты» требовали обязательного участия в дебатах, то с начала нового политического сезона (праймериз проходят весной) появляется еще одно непременное условие для каждого участника: официально публиковать свои программы, предложения, инициативы. Таким образом, программы и обязательства кандидатов будут зафиксированы.

По решению конференции изменения в регламент предварительного голосования будут внесены уже в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU