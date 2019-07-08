2019-07-08T16:11:54+03:00
Происшествия

В Татарстане на озере перевернулась лодка с двумя рыбаками: выплыть смог только один

Тело пропавшего с воскресенье ищут спасатели
Лика ИСАЕВА
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Поиски продолжаются.Поиски продолжаются.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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ЧП произошло в воскресенье, 7 июля, в 19.30 на озере Плоское на территории СНТ НКНХ в Нижнекамском районе Татарстана. По предварительным данным, в лодке двое мужчин ловили рыбу. В один из моментов судно перевернулось, люди оказались в воде. В итоге на берег смог выплыть только один из рыбаков.

В экстренные службы о произошедшем сообщили очевидцы. Прибывшие на место ЧП спасатели ЗПСО №6 до 22.30 искали тело пропавшего рыбака - 77-летнего пенсионера, но безрезультатно.

Поиски продолжились в понедельник ,8 июля, в 4.00, сообщили "КП-Казань" в пресс-службе МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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