В Татарстане пенсионеров из пожара спас их сосед
Пожар в частном деревянном доме на улице Советской в деревне Трыш Кукморского района республики начался в воскресенье 7 июля в 4.57
Огонь заметил сосед, и сообщил об этом в экстренные службы. Сам он поспешил на помощь трем пенсионерам, проживавшим в горящем доме. Те к этому времени уже проснулись, но самостоятельно выйти на улицу не смогли - веранда уже была объята огнем.
Сосед разбил лопатой окно и через проем руками по очереди вытащил наружу всех троих - 90-летнюю и 67-летнюю женщин, а также 58-летнего мужчину.
Подъехавшие пожарные сумели отстоять от огня надворные постройки и погасили пламя на крыше дома.
- В результате пожара сгорела крыша и веранда, обгорела внутренняя часть жилого дома на общей площади 56 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Погибших, пострадавших нет. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU
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