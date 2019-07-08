2019-07-08T10:46:59+03:00
Общество

9 июля в четырех районах Казани 80 домов на день оставят без света

Причина отключения электричества – плановый ремонт и техобслуживание на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Отключать начнут с 8.00.Отключать начнут с 8.00.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Так, в этот вторник, 9 июля, с 8.00 до 20.00 обесточат дома в Московском районе: ул.Восстания, 52, 54, 56, 59, 61, 63, 65, 67, 69, ул.Восход, 15, ул.Декабристов, 181, 183, 185.

А с 8.00 до 17.00 отключат свет в Ново-Савиновском районе по адресам: ул.Адоратского, 23, 28, 30, 58, 60, 62, 64, 66, ул.Лаврентьева, 10, ул.Чуйкова 62.

На это же время без электричества оставят жителей домов Приволжского района: ул.Кул Гали, 11, 14, 16, ул.Сафиуллина, 12, 17, 17а, 40, 42, 56, ул.Фучика, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, пр.Победы, 62 корп.1-4, 64, 66, 68, 70, 72.

Коснется отключение и частного сектора поселка Борисково по улицам: Горийская, Запорожская, Прибрежная, Пожарная, Цветочная.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 света не будет и домах Советского района: ул.Космонавтов, 12, 14, 21, 21а, 23, 25, 27, 31а, 31б, 33, 35, 39, ул.Фучика, 94, 94а, Ноксинский спуск, 1, 5, 7, 9.

Также обесточат ряд домов в поселке Константиновка по ул.Зеленая, 38, 44, 51, 59, 69б, 71, 75а, ул.Односторонняя, 1-21, ул.Советская, 134-156, 133-153, 160б, ул.Южная, 21а, 21б, 23б, 59а, 61а, 63а, 65а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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