2019-07-08T11:14:33+03:00
Происшествия

Жительница Чебоксар с помощью такси украла детский велосипед для своего сына

Его она приметила в подъезде дома, где отдыхала в компании друзей [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: сркиншотФото: сркиншот
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29-летняя жительница Чебоксар обвиняется в краже детского велосипеда. Инцидент произошел в минувшие выходные в одном из домов столицы Чувашии.

Там женщина отдыхала в компании друзей. А когда выходила на улицу, то увидела в подъезде оставленный без присмотра детский велосипед. Его-то она и украла. При этом, чтобы не тащить его по улице, вызвала таксиста. Водитель ничего не подозревая помог женщине аккуратно уложить велосипед в машину.

К счастью, камеры видеонаблюдения помогли оперативно разыскать воровку. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по факту кражи. Как призналась оперативникам женщина, похищенный велосипед она хотела подарить сыну.

Жительница Чебоксар с помощью такси украла детский велосипед для своего сына.

- В отношении ранее не судимой жительницы Чебоксар избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщают в МВД Чувашии.

Велосипед же, стоимостью 7 тысяч рублей, совсем скоро будет возвращен владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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