2019-07-08T10:26:28+03:00
Общество

Рустам Минниханов лично поздравил выпускника-"стобальника"

Рамиль Багавиев получил высшие баллы по трем предметам
Лика ИСАЕВА
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Во время встречи с Рустамом МиннихановымВо время встречи с Рустамом МиннихановымФото: Из материалов пресс-службы
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Президент Татарстана Рустам Минниханов лично поздравил с успешной сдачей экзаменов выпускника татарской гимназии №2 имени Шигабутдина Марджани при Казанском федеральном университете Рамиля Багавиева. Вместе с подростком на встречу пришли его родители, инженеры КМПО. Сам Рамиль успешно сдал экзамены ЕГЭ на максимальные 100 баллов по трем предметам – русскому языку, информатике и физике – на 100 баллов, а экзамен по математике – на 99 баллов.

- Рамиль Багавиев прекрасно знает русскую и татарскую литературу, не раз выступал в качестве ведущего на школьных творческих мероприятиях, увлекается игровыми видами спорта, - сообщили в пресс-службе президента республики. - Рамиль планирует продолжить обучение в Институте математики и механики им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.

Глава республики пожелал юноше дальнейших успехов в учебе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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