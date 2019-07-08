В Казани спасатели забрали пару лебедей с участка местного жителя
В воскресенье, 7 июля, житель поселка Петровский в Приволжском районе столицы Татарстана обнаружил на своем участке пару диких лебедей. Он сразу вызвал спасателей - в поселке много бездомных кошек и собак, и мужчина опасался за жизнь царственных птиц.
Птицы не смогли улететь с участка жителя поселка ПетровскийФото: МЧС Татарстана
На место сразу выехали спасатели из ЗПСО-2.
Каждого бережно отнесли к автомобилю, который доставил птиц в зоопаркФото: МЧС Татарстана
Они раскинули крупную сеть и сумели осторожно накинуть ее на испуганных птиц. Затем осторожно извлекли каждого по отдельности и доставили в карантинный блок зоопарка отеля "Регина", который находится в поселке Петровский.
Сейчас лебеди находятся на карантинеФото: МЧС Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU
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