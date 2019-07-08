2019-07-08T08:52:30+03:00
Дом. Семья

В Казани спасатели забрали пару лебедей с участка местного жителя

Птицы не смогли самостоятельно улететь
Лика ИСАЕВА
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Птиц поймали при помощи сетиПтиц поймали при помощи сетиФото: МЧС Татарстана
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В воскресенье, 7 июля, житель поселка Петровский в Приволжском районе столицы Татарстана обнаружил на своем участке пару диких лебедей. Он сразу вызвал спасателей - в поселке много бездомных кошек и собак, и мужчина опасался за жизнь царственных птиц.

Птицы не смогли улететь с участка жителя поселка Петровский Фото: МЧС Татарстана

Птицы не смогли улететь с участка жителя поселка ПетровскийФото: МЧС Татарстана

На место сразу выехали спасатели из ЗПСО-2.

Каждого бережно отнесли к автомобилю, который доставил птиц в зоопарк Фото: МЧС Татарстана

Каждого бережно отнесли к автомобилю, который доставил птиц в зоопаркФото: МЧС Татарстана

Они раскинули крупную сеть и сумели осторожно накинуть ее на испуганных птиц. Затем осторожно извлекли каждого по отдельности и доставили в карантинный блок зоопарка отеля "Регина", который находится в поселке Петровский.

Сейчас лебеди находятся на карантине Фото: МЧС Татарстана

Сейчас лебеди находятся на карантинеФото: МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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