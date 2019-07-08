В Марий Эл сожитель забил свою подругу после ссоры

СЕГОДНЯ 09:22 2019-07-08T09:22:02+03:00

Уголовное дело возбудили после смерти девушки в больнице Фото: Из материалов пресс-службы

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Страшная трагедия произошла в поселке Оршанка Оршанского района республики несколько дней назад. В своей квартире поссорились 18-летняя Юлия и ее 31-летний возлюбленный. Мужчина в ходе ссоры нанес хрупкой девушке несколько ударов кулаком по голове. Когда девушка упала на пол, мужчина опомнился и сам вызвал "скорую помощь".

Не смотря на все усилия врачей, спасти Юлию не удалось, она скончалась. По мнению экспертов, роковым стал удар в голову, в результате которого она получила тяжелую травму мозга.

По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело по статье "Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека".

ИСТОЧНИК KP.RU