2019-07-08T08:12:29+03:00
Общество

В Казани открывается "Цветочный фестиваль"

Мероприятие уже в пятый раз будет проходить на площади перед театром кукол "Экият"
Лика ИСАЕВА
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В Казани открывается цветочный фестивальВ Казани открывается цветочный фестивальФото: Из материалов пресс-службы
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В День любви, семьи и верности - 8 июля, в столице Татарстана открывается пятый "Цветочный фестиваль". Уже по сложившейся традиции он расположился на площади перед театром кукол "Экият".

- К фестивалю были специально созданы индивидуальные арт-объекты, которые будут радовать жителей и гостей столицы на протяжении летнего сезона, - сообщают в мэрии Казани. - Всех посетителей ожидают уникальные композиции, которые созданы ландшафтными фирмами, питомниками и строительными предприятиями.

Каждую среду в сквере перед театром "Экият" будут проходить различные социально-культурные мероприятия в рамках проекта "Культурная среда" до конца августа. Гости фестиваля смогут посетить различные мастер-классы, поэтические чтения и концертные программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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