2019-07-07T17:17:30+03:00
Происшествия

В Татарстане экологи поймали с поличным "черных копателей"

Злоумышленники вывезли более пяти тысяч квадратных метров плодородной земли
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Экологи задержали злоумышленников с поличнымЭкологи задержали злоумышленников с поличнымФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Экологам республики стало известно, что неизвестные под покровом ночи уничтожают плодородную почву в Пестречинском районе. Устроили засаду, и злоумышленники попались с поличным. Черных копателей в момент погрузки чернозема на территории села Тагашево засекли инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов региона. Они обнаружили, что к этому времени было уничтожено более пяти тысяч квадратных метров плодородного слоя почвы.

- В отношении правонарушителей будут приняты меры административного воздействия в соответствии с ч.1 ст.8.6 КоАП РФ «Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы», ст.8.7 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв», - сообщили в министерстве экологии Татарстана. - Нарушителям грозят крупные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане две легковушки на встречке сбили пешехода
В Аксубаево состоялось открытие бюста первому министру лесного хозяйства ТАССР Александру Гуляеву
Президент Татарстана и глава Чувашии побывали на республиканском празднике чувашской культуры "Уяв"
В Казани на детской площадке аттракционов загорелся вагончик
В Набережных Челнах рассерженный внук заставлял бабушку прыгать с пятого этажа
В Набережных Челнах бетонная плита придавила коммунального рабочего
В Татарстане навязчивые и наглые коллекторы остались без лицензии
Татарстанские новобранцы, служащие в Преображенском полку, приняли присягу на Поклонной горе
"Рубин" усилился 18-летним грузинским полузащитником
Дождь, гроза и до 22 градусов тепла: Какая погода будет в Татарстане 7 июля
"Рубину" приписывают интерес к шведскому защитнику
7 июля в Чебоксарах продлят работу общественного транспорта