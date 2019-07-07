В Татарстане экологи поймали с поличным "черных копателей"

СЕГОДНЯ 17:17 2019-07-07T17:17:30+03:00

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Экологам республики стало известно, что неизвестные под покровом ночи уничтожают плодородную почву в Пестречинском районе. Устроили засаду, и злоумышленники попались с поличным. Черных копателей в момент погрузки чернозема на территории села Тагашево засекли инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов региона. Они обнаружили, что к этому времени было уничтожено более пяти тысяч квадратных метров плодородного слоя почвы.

- В отношении правонарушителей будут приняты меры административного воздействия в соответствии с ч.1 ст.8.6 КоАП РФ «Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы», ст.8.7 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв», - сообщили в министерстве экологии Татарстана. - Нарушителям грозят крупные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU