2019-07-07T16:08:12+03:00
Происшествия

В Татарстане две легковушки на встречке сбили пешехода

48-летняя женщина скончалась на месте наезда
Лика ИСАЕВА
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Медикам осталось только констатировать смерть пешеходаМедикам осталось только констатировать смерть пешеходаФото: Из материалов пресс-службы
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Авария с участием двух легковушек и женщины-пешехода произошла в пятницу в 19.00 на местной дороге "Набережные Челны - Сарманово". 48-летняя женщина-пешеход переходила дорогу по "зебре" возле остановочного павильона. Дорога узкая, в две полосы, и водители остановились, чтобы дать пешеходу перейти дорогу.

Но водители двух легковушек торопились и грубо пренебрегли правилами дорожного движения. Они выехали на встречку, чтобы обогнать впереди идущие автомобили, превысили безопасную скорость, не остановились перед пешеходным переходом и сбили женщину. Сначала она попала под колеса белого отечественного, затем упала на капот следующего за ним автомобиля. От полученных травм женщина скончалась на месте наезда.

В Татарстане женщину-пешехода сбили две легковушки.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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