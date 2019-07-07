В Татарстане две легковушки на встречке сбили пешехода
Авария с участием двух легковушек и женщины-пешехода произошла в пятницу в 19.00 на местной дороге "Набережные Челны - Сарманово". 48-летняя женщина-пешеход переходила дорогу по "зебре" возле остановочного павильона. Дорога узкая, в две полосы, и водители остановились, чтобы дать пешеходу перейти дорогу.
Но водители двух легковушек торопились и грубо пренебрегли правилами дорожного движения. Они выехали на встречку, чтобы обогнать впереди идущие автомобили, превысили безопасную скорость, не остановились перед пешеходным переходом и сбили женщину. Сначала она попала под колеса белого отечественного, затем упала на капот следующего за ним автомобиля. От полученных травм женщина скончалась на месте наезда.
В Татарстане женщину-пешехода сбили две легковушки.Соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»