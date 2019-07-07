В Татарстане две легковушки на встречке сбили пешехода

СЕГОДНЯ 16:08 2019-07-07T16:08:12+03:00

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Авария с участием двух легковушек и женщины-пешехода произошла в пятницу в 19.00 на местной дороге "Набережные Челны - Сарманово". 48-летняя женщина-пешеход переходила дорогу по "зебре" возле остановочного павильона. Дорога узкая, в две полосы, и водители остановились, чтобы дать пешеходу перейти дорогу.

Но водители двух легковушек торопились и грубо пренебрегли правилами дорожного движения. Они выехали на встречку, чтобы обогнать впереди идущие автомобили, превысили безопасную скорость, не остановились перед пешеходным переходом и сбили женщину. Сначала она попала под колеса белого отечественного, затем упала на капот следующего за ним автомобиля. От полученных травм женщина скончалась на месте наезда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/718855" frameborder="0"></iframe> В Татарстане женщину-пешехода сбили две легковушки.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU